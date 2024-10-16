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Остання іранська авіакомпанія припинила польоти до Європи через санкції
11:00 16.10.2024 |
Авіакомпанія Iran Air припинила польоти до Європи після запровадження європейських санкцій. Про це повідомив директор Іранської асоціації авіаперевізників Максуд Асаді Самані.
"Єдиною авіакомпанією в нашій країні, яка літала до Європи, була Iran Air, а з урахуванням нових санкцій Євросоюзу проти Iran Air жоден іранський літак після цього не літатиме до Європи", - цитує його іранське агентство ILNA.
Максуд Асаді Самані додав, що рейси іранських авіаперевізників у європейському напрямку мали великий попит в іранців.
Він припустив, що польоти у ЄС триватимуть, але вже літаками іноземних авіакомпаній або здійснюватимуться через стикувальні рейси до Туреччини та ОАЕ.
ЄС запровадив санкції 14 жовтня. До списку потрапили семеро людей з Ірану, серед яких заступник міністра оборони Ірану Сеєд Хамза Галандарі, та сім організацій, включно з авіакомпаніями Iran Air, Saha Airlines та Mahan Air (дві останні вже деякий час не літають до ЄС). Їх звинуватили у постачанні ракет Росії.
До запровадження санкцій Iran Air обслуговувала рейси у Відень, Франкфурт, Гамбург і Кельн/Бонн.
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