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АНАЛІТИКА

Остання іранська авіакомпанія припинила польоти до Європи через санкції

 

Авіакомпанія Iran Air припинила польоти до Європи після запровадження європейських санкцій. Про це повідомив директор Іранської асоціації авіаперевізників Максуд Асаді Самані.

"Єдиною авіакомпанією в нашій країні, яка літала до Європи, була Iran Air, а з урахуванням нових санкцій Євросоюзу проти Iran Air жоден іранський літак після цього не літатиме до Європи", - цитує його іранське агентство ILNA.

Максуд Асаді Самані додав, що рейси іранських авіаперевізників у європейському напрямку мали великий попит в іранців.

Він припустив, що польоти у ЄС триватимуть, але вже літаками іноземних авіакомпаній або здійснюватимуться через стикувальні рейси до Туреччини та ОАЕ.

ЄС запровадив санкції 14 жовтня. До списку потрапили семеро людей з Ірану, серед яких заступник міністра оборони Ірану Сеєд Хамза Галандарі, та сім організацій, включно з авіакомпаніями Iran Air, Saha Airlines та Mahan Air (дві останні вже деякий час не літають до ЄС). Їх звинуватили у постачанні ракет Росії.

До запровадження санкцій Iran Air обслуговувала рейси у Відень, Франкфурт, Гамбург і Кельн/Бонн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Іран, ЄС
 

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