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РФ в тиждень витрачає на війну в Україні більше, ніж 80% її регіонів в рік, - The Moscow Times
11:42 16.10.2024 |
Російська Федерація за тиждень війни в Україні витрачає більше, аніж 80% її регіонів по у рік. Про це свідчить проект бюджету РФ а наступний рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям The Moscow Times.
За даними видання, наступного року Росія планує військові видатки на рівні 13,2 трильйона рублів, або ж 95,4 мільярда доларів впродовж 2025 року. З цього слідує, що в день в Росії на війну планують витрачати 38 млрд рублів або майже 275 мільйонів у доларах США.
При цьому у російському бюджеті витрати на армію та силовиків становлять 11,1 трлн рублів, або близько 210 млрд рублів на тиждень.
При цьому у Росії лише 18 суб'єктів федерації із 83 мають бюджети, які вище тижневих витрат РФ на війну в Україні. Серед них Москва, Петербург та відповідні області. Ще чотири регіони за рік витрачають менше, ніж Росія витрачає на війну в Україні за один день - 30 млрд рублів чи 217 млн доларів.
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