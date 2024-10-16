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АНАЛІТИКА

Понад $1 млрд: таку компенсацію росія вимагає від Shell

 

Генеральна прокуратура росії вимагала відшкодування збитків з міжнародної енергетичної компанії Shell обсягом понад 1 млрд євро ($1,09 млрд), повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Арбітражний суд москви.

Раніше цього місяця генпрокуратура росії подала позов проти восьми підрозділів Shell, які вийшли з росії після початку розв'язаної росією повномасштабної війни з Україною у лютому 2022 року, повідомляється на сайті суду.

Серед відповідачів були такі підрозділи як Shell plc, Shell Energy Europe Limited, Shell Global Solutions International B.V., Shell International Exploration & Production B.V., Shell Neftegaz Development, Shell Exploration & Production Services B.V., Shell Sakhalin Services B.V. і Shell Sakhalin Holdings B.V.

Shell мала частку в заводі з виробництва скрапленого природного газу на тихоокеанському острові Сахалін, який очолює підконтрольний кремлю «газпром».

москва зміцнила контроль над заводом у відповідь на санкції, запроваджені Заходом після виходу Shell з росії.

Засідання у справі призначено на 11 грудня, повідомили в суді.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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