У Нідерландах опозиція хоче виключити Угорщину з Шенгену через допуск росіян

У Нідерландах опозиційні партії D66 і CDA хочуть тимчасово виключити Угорщину з Шенгенської зони, стверджуючи, що країна пропускає занадто багато росіян без перевірок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Партії закликали прем'єр-міністра Діка Схоофа виступити за тимчасове "призупинення" в Європі, поки Угорщина не покращить свої перевірки росіян.

У разі призупинення членства Угорщини на кордонах країни будуть проводитися паспортні перевірки, а вільне пересування людей і товарів буде неможливим.

Під час парламентських дебатів перед засіданням Європейської ради, в якому Схооф візьме участь у вівторок, D66 і CDA попросили прем'єр-міністра Нідерландів навести вагомі аргументи на користь такого призупинення.

"Поки Угорщина розгортає червону доріжку для російських робітників-іммігрантів, які не проходять перевірку, такі заходи необхідні", - сказав депутат від D66 Ян Патернотте. Він повідомив, що за останні роки 400 росіян були депортовані з Європи за підозрою в шпигунстві, а на базі НАТО під Лімбургом ледве вдалося запобігти диверсійній операції з використанням безпілотника.

"Російська загроза неминуча. Угорщина розгортає червону доріжку, і ми повинні покласти цьому край", - сказав він.

Патернотте сказав, що розуміє, що це великий крок, але "загроза велика" і "час для розмов з Угорщиною закінчився". Він також назвав "дивним" той факт, що партія Герта Вілдерса, "яка заявляє, що виступає проти імміграції", не критикує "імміграцію російських трудових мігрантів, які можуть шпигувати або здійснювати напади".

"Той факт, що Вілдерс дружить з (прем'єр-міністром Угорщини Віктором) Орбаном, не повинен визначати нашу політику і, звичайно, нашу безпеку", - заявив депутат D66.

"Ми не повинні бути наївними.Росіяни ведуть брудну війну і намагаються проникнути і вплинути на вибори тут.

Багато держав-членів ЄС втомилися від поведінки Угорщини. Ми не повинні недооцінювати небезпеку і маємо вживати заходів проти країн, які допомагають росіянам", - сказав лідер CDA Анрі Бонтенбаль.

Бонтенбаль очікує, що коаліційні партії VVD і NSC підтримають призупинення, враховуючи їхні попередні заяви і позиції щодо Угорщини. Таким чином, ця пропозиція може спричинити ще більший тиск на і без того напружені відносини всередині коаліції. PVV виступає категорично проти тиску на Будапешт.

Нагадаємо, у Європейському парламенті 18 вересня відбулись дебати стосовно рішення Угорщини спростити в'їзд для росіян і білорусів, де зокрема закликали у відповідь призупинити угорське членство у Шенгенській зоні.

В липні Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, включаючи Росію і Білорусь, які зможуть в'їжджати до Угорщини без безпекових перевірок або інших обмежень.

Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.

Рішення Угорщини викликало резонанс і критику з боку багатьох держав ЄС, водночас голова угорського МЗС Петер Сійярто запевнив, що воно не становить ризику для Шенгенської зони.