Фінансові новини
- |
- 16.10.24
- |
- 10:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Нідерландах опозиція хоче виключити Угорщину з Шенгену через допуск росіян
09:42 16.10.2024 |
У Нідерландах опозиційні партії D66 і CDA хочуть тимчасово виключити Угорщину з Шенгенської зони, стверджуючи, що країна пропускає занадто багато росіян без перевірок.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.
Партії закликали прем'єр-міністра Діка Схоофа виступити за тимчасове "призупинення" в Європі, поки Угорщина не покращить свої перевірки росіян.
У разі призупинення членства Угорщини на кордонах країни будуть проводитися паспортні перевірки, а вільне пересування людей і товарів буде неможливим.
Під час парламентських дебатів перед засіданням Європейської ради, в якому Схооф візьме участь у вівторок, D66 і CDA попросили прем'єр-міністра Нідерландів навести вагомі аргументи на користь такого призупинення.
"Поки Угорщина розгортає червону доріжку для російських робітників-іммігрантів, які не проходять перевірку, такі заходи необхідні", - сказав депутат від D66 Ян Патернотте. Він повідомив, що за останні роки 400 росіян були депортовані з Європи за підозрою в шпигунстві, а на базі НАТО під Лімбургом ледве вдалося запобігти диверсійній операції з використанням безпілотника.
"Російська загроза неминуча. Угорщина розгортає червону доріжку, і ми повинні покласти цьому край", - сказав він.
Патернотте сказав, що розуміє, що це великий крок, але "загроза велика" і "час для розмов з Угорщиною закінчився". Він також назвав "дивним" той факт, що партія Герта Вілдерса, "яка заявляє, що виступає проти імміграції", не критикує "імміграцію російських трудових мігрантів, які можуть шпигувати або здійснювати напади".
"Той факт, що Вілдерс дружить з (прем'єр-міністром Угорщини Віктором) Орбаном, не повинен визначати нашу політику і, звичайно, нашу безпеку", - заявив депутат D66.
"Ми не повинні бути наївними.Росіяни ведуть брудну війну і намагаються проникнути і вплинути на вибори тут.
Багато держав-членів ЄС втомилися від поведінки Угорщини. Ми не повинні недооцінювати небезпеку і маємо вживати заходів проти країн, які допомагають росіянам", - сказав лідер CDA Анрі Бонтенбаль.
Бонтенбаль очікує, що коаліційні партії VVD і NSC підтримають призупинення, враховуючи їхні попередні заяви і позиції щодо Угорщини. Таким чином, ця пропозиція може спричинити ще більший тиск на і без того напружені відносини всередині коаліції. PVV виступає категорично проти тиску на Будапешт.
Нагадаємо, у Європейському парламенті 18 вересня відбулись дебати стосовно рішення Угорщини спростити в'їзд для росіян і білорусів, де зокрема закликали у відповідь призупинити угорське членство у Шенгенській зоні.
В липні Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, включаючи Росію і Білорусь, які зможуть в'їжджати до Угорщини без безпекових перевірок або інших обмежень.
Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.
Рішення Угорщини викликало резонанс і критику з боку багатьох держав ЄС, водночас голова угорського МЗС Петер Сійярто запевнив, що воно не становить ризику для Шенгенської зони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мішель запросив Зеленського представити план перемоги на саміті ЄС
|У G7 привітали призначення наглядових рад двох закупівельних агентств Міноборони
|Гендиректор «ДОТ»: Закупівлі дронів для ЗСУ мають намір завести в DOT-Chain, це буде як «електронний супермаркет», де покупці - бригади
|Росія обстріляла порт в Одесі: пошкоджені два судна, загинула людина
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Путін націоналізував найбільшого виробника консервів у Росії
|Понад $1 млрд: таку компенсацію росія вимагає від Shell
|Наслідки рекордних збитків: «Газпром» почав розпродавати свою нерухомість
|У Нідерландах опозиція хоче виключити Угорщину з Шенгену через допуск росіян
|У ЄС застерегли держави-члени від «політично небезпечних» угод з «Газпромом»
|Rheinmetall і Leonardo спільно вироблятимуть танки
Бізнес
|Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки 2024 року
|AMD представила Ryzen AI Pro 300 — професійні чипи для ноутбуків з RDNA 3.5 та NPU 55 TOPS
|Tesla Cybercab: автономне роботаксі без керма та педалей з орієнтовною ціною до $30 тис.
|Tesla показала Robovan – автономний фургон для перевезення 20 пасажирів або вантажу
|Intel анонсує процесори Core Ultra 200S та нову десктопну платформу LGA1851
|В США та Канаді Google Maps тепер дозволяє резервувати місце для паркування в додатку
|Компанія Venus Aerospace розробляє літак Stargazer, який здатний розвивати швидкість понад 7,300 км/год