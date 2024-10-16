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АНАЛІТИКА

У ЄС застерегли держави-члени від «політично небезпечних» угод з «Газпромом»

 

Європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Європейський Союз готовий до припинення угоди про транзит російського газу через Україну наприкінці 2024 року, а додаткові угоди з "Газпромом" назвала "політично небезпечними".

Про це вона сказала на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС з енергетичних питань, повідомляє "Європейська правда".

Сімсон наголосила, що газові сховища ЄС заповнені на 95%, причому процес закачування газу туди триває; до того ж, Євросоюз диверсифікував поставки газу та наростив частку відновлюваних джерел енергії.

"Наприкінці року закінчується термін дії угоди про транзит газу між "Газпромом" і "Нафтогазом". Сьогодні я підтвердила міністрам, що ми до цього готові", - наголосила єврокомісарка.

Вона пояснила, що Центральна та Південно-Східна Європа вже має альтернативні шляхи постачання, аби повністю замінити 14 мільярдів кубометрів російського газу, які досі йдуть транзитом через Україну.

"Якщо країни-члени вважають за краще продовжувати імпортувати російський газ і роблять це навіть понад контрактні потужності, або якщо хочуть підписати нові угоди на нові потужності, хочу чітко заявити. Це не є необхідністю. Це політичний вибір, і вибір небезпечний", - заявила Сімсон.

"І ми повинні пам'ятати, що ціна відносин з Росією вимірюється не лише ціною на газ, але й втраченими життями в Україні", - додала вона.

Ймовірно, комісарка мала на увазі Угорщину, яка саме домовилась із "Газпромом" про збільшення поставок газу.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Київ не розглядає продовження угоди з російським "Газпромом" про транзит після того, як із завершенням 2024 року сплине термін дії чинної угоди.
 

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