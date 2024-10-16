Північна Корея стверджує, що цього тижня в армію вступили 1,4 млн молодих людей

У середу державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що цього тижня близько 1,4 млн молодих людей, включно зі студентами та представниками молодіжної спілки, вступили або повернулися в армію, повідомляє агентство Reuters у середу.

Молоді люди сповнені рішучості боротися у "священній війні зі знищення ворога зброєю революції", йдеться в повідомленні державного інформаційного агентства KCNA.

"Якщо почнеться війна, РК (Південна Корея - ІФ-У) буде стерта з лиця землі. Оскільки вона хоче війни, ми готові покласти край її існуванню", - йдеться в повідомленні KCNA.

Заява КНДР про те, що лише за два дні до Корейської народної армії записалося понад мільйон молодих людей, пролунала в той час, коли напруженість на Корейському півострові сягнула високого рівня.

За інформацією Reuters, торік північнокорейські ЗМІ зробили аналогічну заяву щодо своїх громадян, які добровільно вступають до лав збройних сил, щоб битися проти Сполучених Штатів.

Як повідомлялося раніше, Північна Корея підірвала частини доріг Кьонгуй і Донхе на північ від військової демаркаційної лінії. Раніше Корейська народна армія (КНА) оголосила про заходи, які "повністю відокремлять" територію Північної Кореї від території Південної Кореї. КНДР демонтувала вуличні ліхтарі і встановила міни вздовж доріг Кьонгуй і Донхе, а також розгорнула війська для будівництва протитанкових загороджень і зміцнення колючого дроту на північній стороні демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї.