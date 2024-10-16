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США звернулися до Північної Кореї після підриву прикордонних доріг
09:02 16.10.2024 |
США звернулися до Північної Кореї з проханням припинити дії, що збільшують ризик конфлікту після того, як Пхеньян підірвав дороги, які зв'язували країну з Південною Кореєю.
Про це заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає "Європейська правда".
Міллер закликав КНДР повернутися до дипломатії та припинити підвищувати напруженість.
За його словами, США уважно стежать за ситуацією в КНДР у тісній координації із Південною Кореєю.
"Ми продовжуємо закликати КНДР знизити напруженість і припинити будь-які дії, які можуть збільшити ризик конфлікту. Ми також заохочуємо КНДР повернутися до діалогу та дипломатії", - акцентував він.
Також він прокоментував останні звинувачення Північної Кореї щодо нібито вторгнення південнокорейського безпілотника до Пхеньяна. Міллер повторив заклик США до КНДР знизити напруженість.
"Що стосується дій КНДР, ми бачимо, що вона продовжує робити кроки, які підвищують напруженість. Ми будемо й надалі закликати їх обрати інший шлях, знизити напруженість і припинити будь-які дії, що можуть збільшити ризик конфлікту", - сказав він.
Також США стурбовані повідомленнями про можливу участь північнокорейських військових у повномасштабному вторгненні в Україну на боці Росії.
Напередодні Північна Корея здійснила вибухи в районах поблизу військової демаркаційної лінії.
Ще раніше КНДР наказала своїм артилерійським підрозділам біля кордону з Південною Кореєю бути в повній бойовій готовності та посилила протиповітряну оборону нібито у відповідь на можливе проникнення південнокорейських безпілотників.
Після цього стало відомо, що заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл відвідає Японію та Південну Корею 15-17 жовтня та обговорить із топпосадовцями регіональні та глобальні виклики, включно із загрозою з боку Північної Кореї.
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