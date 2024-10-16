Байден планує цього тижня зустрітися з Шольцем, Макроном і Стармером у Німеччині

Президент США Джо Байден, як очікується, відвідає Німеччину цього тижня для зустрічі з трьома європейськими лідерами, повідомляє телеканал CNN.

"Байден, як очікується, все ж таки проведе зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Берліні цього тижня, (...) оскільки головні постачальники зброї Україні вирішують долю майбутньої підтримки конфлікту", - повідомив телеканал із посиланням на три європейські джерела.

CNN нагадує, що чотири лідери спочатку планували зустрітися 12 жовтня з президентом України Володимиром Зеленським на авіабазі «Рамштайн», проте зустріч скасували, оскільки Байден відклав закордонну поїздку через ураган «Мілтон».

Нової дати зустрічі контактної групи щодо України не називали.