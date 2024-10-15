Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія різко скоротила закупівлі російського вугілля

 

У січні-вересні 2024 року Індія закупила 6,1 млн т енергетичного вугілля, що на 26% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Водночас зі скорочення закупівель у РФ, Індія наростила загальний обсяг імпорту вугілля на 12% рік до року - до 137,8 млн т.

Основними постачальниками палива до країни стали Індонезія, ПАР та США. Росія посідає четверте місце серед імпортерів, випереджаючи Австралію, Мозамбік та Колумбію. При цьому частка Росії в імпорті енергетичного вугілля до Індії знизилася до 3% у фізичному вираженні. У січні-вересні 2023 року вона становила близько 7%.

Після введення ембарго на постачання вугілля до ЄС, яке набуло чинності в серпні 2022 року, російські вугільники почали активно шукати нові експортні напрямки. Здебільшого постачання були перенаправлено в Китай та Індію.

Повідомляється, що 2023 року експорт енергетичного та коксівного вугілля сумарно знизився майже на 4% рік до року і становив 212,5 млн т. У 2023 році Китай закупив у Росії 100,9 млн т вугілля (+50 до показника 2022-го), а Індія - 26 млн т (+31%). На Індію припало 12% усього російського експорту вугілля.

Цього року експорт знижується через падіння рентабельності: економіка поставок за кордон істотно погіршилася на тлі падіння експортних цін і збільшення транспортних витрат.

Також виникають труднощі з транспортуванням вугілля в порти півдня і північного заходу, звідки його відправляють до Індії. Крім того, є складнощі з банківськими транзакціями.

За підсумками 2024 року експорт російського вугілля в Індію може знизитися до 18-20 млн т, або на 23-31% рік до року.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Індія, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2139
  0,0176
 0,04
EUR
 1
 44,9232
  0,0343
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7409  0,11 0,26 41,4900  0,02 0,04
EUR 44,7818  0,10 0,22 45,5036  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,02 0,04 41,2400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес