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Індія різко скоротила закупівлі російського вугілля
17:23 15.10.2024 |
Про це повідомляє The Moscow Times.
Водночас зі скорочення закупівель у РФ, Індія наростила загальний обсяг імпорту вугілля на 12% рік до року - до 137,8 млн т.
Основними постачальниками палива до країни стали Індонезія, ПАР та США. Росія посідає четверте місце серед імпортерів, випереджаючи Австралію, Мозамбік та Колумбію. При цьому частка Росії в імпорті енергетичного вугілля до Індії знизилася до 3% у фізичному вираженні. У січні-вересні 2023 року вона становила близько 7%.
Після введення ембарго на постачання вугілля до ЄС, яке набуло чинності в серпні 2022 року, російські вугільники почали активно шукати нові експортні напрямки. Здебільшого постачання були перенаправлено в Китай та Індію.
Повідомляється, що 2023 року експорт енергетичного та коксівного вугілля сумарно знизився майже на 4% рік до року і становив 212,5 млн т. У 2023 році Китай закупив у Росії 100,9 млн т вугілля (+50 до показника 2022-го), а Індія - 26 млн т (+31%). На Індію припало 12% усього російського експорту вугілля.
Цього року експорт знижується через падіння рентабельності: економіка поставок за кордон істотно погіршилася на тлі падіння експортних цін і збільшення транспортних витрат.
Також виникають труднощі з транспортуванням вугілля в порти півдня і північного заходу, звідки його відправляють до Індії. Крім того, є складнощі з банківськими транзакціями.
За підсумками 2024 року експорт російського вугілля в Індію може знизитися до 18-20 млн т, або на 23-31% рік до року.
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