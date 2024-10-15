Світовий держборг перевищить $100 трлн у 2024 р. і продовжить зростати - МВФ

Глобальний обсяг держборгу в 2024 році може перевищити $100 трлн (93% світового ВВП), ідеться в доповіді Fiscal Monitor, опублікованій Міжнародним валютним фондом (МВФ) у вівторок.

Як очікується, він продовжить зростати в середньостроковій перспективі й до 2030 року може підвищитися до 100% ВВП.

При цьому в рамках найнесприятливішого сценарію світовий борг може виявитися майже на 20 відсоткових пунктів вищим, ніж передбачає базовий прогноз, і досягти 115% ВВП у 2026 році.

"Для стабілізації (або скорочення) боргу з високою ймовірністю потрібні набагато значніші фіскальні коригування, ніж заплановано наразі. Зараз слушний час для відновлення фіскальних буферів, і відтермінування обходиться дорого", - наголошується в повідомленні.

МВФ вважає, що держборг продовжить зростати в таких країнах, як США, Велика Британія, Бразилія, Франція, Італія та ПАР.

"Хоча, за прогнозами, борг стабілізується або скоротиться приблизно у двох третинах країн, він залишиться значно вищим від рівнів, які прогнозували до пандемії", - ідеться у звіті. Причому на країни, в яких не очікується стабілізації, припадає понад половина світового боргу і близько двох третин світового ВВП.

Державні витрати на вирішення проблем "зеленого переходу" в енергетиці, старіння населення і проблем безпеки, ймовірно, посилять фіскальний тиск найближчими роками, вважають експерти фонду.

"Урядам час навести лад, - заявила заступниця директора із фіскальних питань МВФ Ера Дабла-Норріс. - Для всіх країн необхідний стратегічний поворот, щоб знизити боргові ризики".

