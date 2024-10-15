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ОЕСР безпрецедентно скасувала місію з боротьби з хабарництвом в Угорщині
14:24 15.10.2024 |
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) скасувала місію до Угорщини для обговорення заходів у боротьбі з корупцією.
Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда"
Заплановані на вівторок і середу зустрічі були скасовані через, за словами ОЕСР, нездатність уряду прем'єра Віктора Орбана забезпечити достатнє представництво міністрів і високопосадовців для участі в заході.
"Місія високого рівня, рішення про яку було прийнято Робочою групою з питань хабарництва в грудні 2023 року, мала на меті розглянути нездатність уряду Угорщини досягти відчутного прогресу у виконанні давніх рекомендацій", - зазначили в ОЕСР.
Ці рекомендації стосувалися нерозуміння угорським урядом ризиків, пов'язаних з іноземною корупцією, а також відсутністю стратегії виявлення та розслідування випадків іноземної корупції.
ОЕСР зазначила, що деякі з її рекомендацій датовані більш ніж десятиліттям тому.
"Робоча група також залишається серйозно стурбованою низьким рівнем правозастосування в Угорщині у сфері боротьби з підкупом іноземних посадових осіб", - йдеться в повідомленні.
ОЕСР заявила, що вживатиме додаткових заходів для того, щоб угорський уряд відновив взаємодію на належному рівні і представив проєкт плану запропонованих кроків для усунення недоліків, виявлених її робочою групою.
Прессекретар угорського уряду не відповів на надіслані агентство запитання щодо того, що, за словами ОЕСР, це перший випадок скасування місії такого високого рівня.
Тим часом в останньому липневому звіті Єврокомісії щодо верховенства права висловлювались зауваження до Угорщини, яка практично не втілила попередніх рекомендацій.
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