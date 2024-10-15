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АНАЛІТИКА

Франція конфіскувала вілли та люксові авто російських бізнесменів

 

Суди у Франції в межах розслідувань щодо можливого відмивання грошей заарештували активи на суму понад 70 млн євро, що належать двом бізнесменам російського походження. Про це пишуть AFP та Le Monde із посиланням на власні джерела.

В березні французька прокуратура почала розслідування щодо бізнесменів російського походження Руслана Горюхіна та Міхаїла Опенгейма, які мають паспорти Кіпру.

Співрозмовник AFP стверджує, що розслідування підтвердило підозру в приховуванні походження коштів, що були використані для купівлі нерухомості.

"Розслідування стосується придбання нерухомості коштом кредитів, наданих приватними компаніями, зареєстрованими на Кіпрі або Британських Віргінських островах", - заявили в прокуратурі Парижа.

У результаті суд схвалив конфіскацію маєтку площею 22,5 га в Грассі (департамент Приморські Альпи), вілл в Сен-Рафаелі і Гримо (департамент Вар) та люксових автомобілів, які належать Горюхіну та Опенгейму.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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