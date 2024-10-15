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США розглядають можливість обмеження експорту чіпів ШІ до деяких країн, - Bloomberg
11:45 15.10.2024 |
Представники адміністрації президента США Джо Байдена обговорювали обмеження продажів передових чипів штучного інтелекту від Nvidia Corp. та інших американських компаній в окремих країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел видання, новий підхід встановить стелю експортних ліцензій для певних країн на користь національної безпеки. Чиновники зосереджені на країнах Перської затоки, у яких зростає апетит до центрів обробки даних ШІ.
Обговорення перебувають на ранніх стадіях та залишаються невизначеними, сказали співрозмовники видання, зазначивши, що ідея набрала обертів останніми тижнями. Політика ґрунтуватиметься на новій структурі для спрощення процесу ліцензування постачання чіпів ШІ до центрів обробки даних у таких місцях, як Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.
Нагадаємо, влада США не звинувачує американські компанії, чию продукцію Росія використовує у виробництві ракет, у порушенні експортного контролю. Їхні компоненти продовжують поставлятися до Росії через посередників.
Учора, 14 жовтня, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що західні країни, включаючи країни ЄС, повинні збільшити контроль за експортною активністю компаній, які виробляють чутливі електронні елементи, які використовуються росіянами у виробництві зброї.
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