Британія заморозила політичний діалог з Грузією

Велика Британія вирішила призупинити "Вордропський діалог" із Грузією на рівні міністрів, скасувати переговори на найвищому рівні між штабами міністерств оборони та призупинити нову програму кібербезпеки.

Про це посол Великої Британії в Грузії Гарет Ворд розповів агентству IPN.

"Вордропський діалог" було засновано у 2014 році. Це щорічний формат стратегічного діалогу високого рівня між двома країнами, який слугує для вирішення широкого кола питань співпраці. Його назвали на честь Олівера Вордропа - першого Верховного комісара Великої Британії в Грузії у 1919 - 1921 роках.

Посол висловив сподівання, що після виборів уряд Грузії повернеться до прозахідного курсу і довіра між сторонами буде відновлена.

"Я очікував, що ми працюватимемо разом, щоб зміцнити стійкість Грузії та наше спільне процвітання, але протягом останнього року грузинський уряд обрав інший курс, і протягом моїх перших місяців у Тбілісі мені довелося чітко висловити нашу стурбованість занепадом демократії та антизахідної риторики", - заявив Ворд.

Він зазначив, що західні партнери були розчаровані, коли лідери "Грузинської мрії" почали висувати теорії змови та робити припущення, що держави Заходу підривають Грузію. Їх також шокувало коли "Грузинська мрія" зробила обіцянку заборонити опозиційні партії частиною своєї передвиборчої програми.

"З цих причин, вперше за 10 років, ми, британська сторона, вирішили заморозити щорічний "Вордропський діалог" на високому рівні між міністрами. Це вперше з часу створення формату діалогу.

Ми також скасували заплановані переговори на високому рівні між керівниками оборонних відомств і призупинили нову програму кібербезпеки.

Після виборів, незалежно від того, хто буде в уряді, ми сподіваємося побачити чіткі докази повернення на євроатлантичний шлях, щоб відновити довіру та повернутися до тісного партнерства", - сказав посол Великої Британії.

Нагадаємо, лідери ЄС, за даними джерел, збираються заявити Грузії напередодні парламентських виборів, що її уряд ставить під загрозу шлях країни до ЄС. Такий пасаж міститься у проєкті висновків саміту ЄС у Брюсселі 17-18 жовтня.

27 червня лідери країн та урядів ЄС вже заявляли про де-факто призупинення процесу вступу Грузії через ухвалення "російського закону" - так званого закону про "іноагентів".