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Північна Корея підірвала свою частину міжкорейських доріг
09:59 15.10.2024 |
Північна Корея підірвала свою частину доріг, пов'язаних із Південною Кореєю, пообіцявши відрізати автомобільні та залізничні шляхи, які колись вважалися символами міжкорейського співробітництва, повідомляє агентство Yna у вівторок, 15 жовтня.
"Північна Корея підірвала частини доріг Кьонгуй і Донхе на північ від військової демаркаційної лінії близько полудня", - йдеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.
У Сеулі також заявили, що посилили свою позицію зі спостереження та боєготовності.
Раніше Корейська народна армія (КНА) оголосила про заходи, які "повністю відокремлять" територію Північної Кореї від території Південної Кореї. КНДР демонтувала вуличні ліхтарі і встановила міни вздовж доріг Кьонгуй і Донхе, а також розгорнула війська для будівництва протитанкових загороджень і зміцнення колючого дроту на північній стороні демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї.
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