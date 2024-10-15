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Канада звинуватила уряд Індії у причетності до вбивства та вислала її дипломатів
09:27 15.10.2024 |
У понеділок Канада звинуватила уряд Індії у причетності до вбивства та здирництва, спрямованих на те, щоб змусити замовкнути критиків Індії, які проживають у Канаді. Конфлікт почався торік із вбивства сикхського активіста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Канада вислала головного дипломата Індії та ще п'ятьох, заявивши, що вони є частиною великої злочинної мережі. Індія відповіла взаємністю, виславши шістьох канадських дипломатів.
Дві країни перебувають у напруженій суперечці після вбивства в Канаді видатного сикхського священнослужителя Хардіпа Сінгха Ніджара. Уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо заявив у той час, що його вбивство було організоване індійським урядом.
Канада є домом для найбільшої громади сикхів за межами Індії, де релігійна меншість проживає переважно у північно-західному штаті Пенджаб. Індійський уряд заявляє, що деякі сикхи в Канаді беруть активну участь у сепаратистському русі, який прагне відокремити від Індії батьківщину сикхів, відому як Халістан.
Канадська влада заявила, що їхнє розслідування було зосереджено на причетності індійського уряду до кампанії, спрямованої проти канадських активістів-сікхів.
Ким був лідер канадських сикхів
Хардіп Сінгх Ніджар був лідером сикхських сепаратистів, який публічно виступав за Халістан - створення незалежної держави сикхів у регіоні Пенджаб в Індії.
У 1970-х роках сикхи розпочали сепаратистське повстання в Індії, у якому загинули тисячі людей, перш ніж воно було придушене наступного десятиліття. Відтоді рух здебільшого обмежується країнами з великим населенням сикхів.
Раніше Індія описувала Ніджара як терориста, який керував войовничим сепаратистським угрупованням. Його прихильники вважають звинувачення необґрунтованими. Ніджар, як повідомляється, отримував погрози через свою активність.
Люди з його найближчого кола спілкування кажуть, що перед смертю канадські спецслужби попереджали чоловіка про те, що він перебуває у «списку розстрілів» і що існує загроза його життю.
Нагадаємо, на початку травня трьох громадян Індії заарештували за звинуваченням у вбивстві лідера сикхських сепаратистів у Канаді, що спричинило великий дипломатичний конфлікт між двома країнами.
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