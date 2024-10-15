Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зустріч Трампа з виборцями закінчилася передчасно, бо глядачі почали непритомніти

 

Зустріч кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з виборцями у задушливій будівлі муніципалітету у передмісті Філадельфії передчасно завершилася - кілька глядачів знепритомніли.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, приблизно через 40 хвилин після початку, Трамп перервав свою розмову з губернатором Південної Дакоти Крісті Ноем, щоб викликати лікаря.

Невдовзі після того, як одного з прихильників вивели з арени, Трамп відновив свою промову, проте ще одна людина швидко знепритомніла.

Трамп відійшов за сцену, щоб порадитися з персоналом заходу і своєю охороною, запитавши, чи можна відчинити двері, щоб впустити холодне повітря. Він попросив свій персонал почати грати "Ave Maria", поки лікарі надавали допомогу тим, хто був у натовпі.

"Особисто мені це подобається. Ми втрачаємо вагу, ви знаєте, тепер ви втрачаєте вагу. Ми могли б зробити це, скинути чотири або п'ять фунтів", - сказав Трамп.

Після того, як друга людина покинула захід, Трамп, мабуть, вирішив, що не хоче продовжувати сесію питань та відповідей, - натомість запропонував грати музику для присутніх. Потім Трамп танцював на сцені, поки звучали такі пісні, як "YMCA", "Hallelujah" та "Nothing Compares 2 U", і глядачі поступово залишали арену.

Людям, які втратили свідомість, негайно надали медичну допомогу, повідомили в штабі Трампа.

Нагадаємо, у суботу, 12 жовтня, правоохоронці затримали чоловіка з вогнепальною зброєю біля місця проведення мітингу кандидата в президенти Трампа в Каліфорнії.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1963
  0,0072
 0,02
EUR
 1
 44,9575
  0,0663
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8478  0,04 0,10 41,5057  0,01 0,01
EUR 44,8804  0,06 0,14 45,6017  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2025  0,00 0,01 41,2175  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес