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АНАЛІТИКА

Трамп випереджає Гарріс на достроковому голосуванні в штатах, що вагаються, - ЗМІ

 

Трамп має невелику перевагу над Гарріс за кількістю виборців, які голосують достроково в штатах, що вагаються. Це є перспективним знаком для республіканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Зокрема, опитування Гарвардського центру американських політичних досліджень (Harvard CAPS/Harris) показало, що 48% виборців, які достроково проголосують у штатах, що вагаються, обрали кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа. Водночас 47% підтримали його опонентку від демократів Камалу Гарріс. Ще 5% респондентів заявили, що обрали інший варіант чи ще не голосували.

Також згідно з опитуванням, серед усіх виборців у штатах, що вагаються (які, судячи з усього, проголосували), 48% підтримали Трампа проти 46%, які за Гарріс.

Проте віце-президент вирвалася вперед на 8% серед тих, хто проголосував достроково по всій країні, отримавши 51% голосів проти 43% у Трампа.

Загалом 45% виборців повідомили, що проголосують достроково порівняно з 50% тих, хто планує проголосувати безпосередньо у день виборів, 5 листопада.

The Hill пише, що невелика група штатів, що вагаються, будуть мати вирішальне значення для визначення того, хто переможе цієї осені.

Крім того, опитування показали, що суперники в боротьбі за крісло в Білому домі ледве змагаються в Мічигані, Вісконсині, Аризоні, Пенсільванії та інших місцях, одночасно завдаючи ударів по штатах, які вагаються, за допомогою мітингів і зупинок передвиборчої кампанії.

У національному масштабі, згідно з сукупністю опитувань, зібраних The Hill/Decision HQ, віце-президент випереджає колишнього президента на 3%, маючи приблизно 50% підтримки проти 47% у Трампа. Нове опитування Harvard CAPS/Harris показує, що гонка ще більш напружена, і Гарріс випереджає республіканця лише на 1% серед зареєстрованих виборців.

Наприкінці видання уточнило, що в опитуванні Harvard CAPS/Harris, проведеному 11-13 жовтня, взяли участь 3145 зареєстрованих виборців, у тому числі 2596 ймовірних виборців і 898 виборців зі штатів, що вагаються. Похибка для всієї вибірки становила +-1,8%.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що між штабом віцепрезидента США Камали Гарріс і Білим домом Джо Байдена зростає напруга. Це сталося в останні тижні перед днем виборів президента Америки.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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