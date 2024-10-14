Спецпосланець Папи Римського по Україні прибув до Москви

Спецпосланець Папи Римського Україною кардинал Маттео Дзуппі приїхав до Москви. Там він планує провести зустрічі з російськими чиновниками щодо повернення українських дітей та обміну полоненими.

Про це заявив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Бруні нагадав, що це вже другий візит кардинала Дзуппі до Росії "у рамках місії, яку йому доручив Папа Римський Франциск минулого року".

Планується, що спецпосланець проведе зустрічі з представниками влади РФ з метою сприяння возз'єднанню українських дітей зі своїми родичами та обміну полоненими.

Місія Дзуппі

Варто зауважити, що торік Папа Римський доручив кардиналові Маттео Дзуппі завдання провести місію, яка "могла б сприяти ослабленню напруженості у війні в Україні".

У рамках своєї місії Дзуппі, зокрема, відвідував Київ у червні 2023 року. Тоді він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі сторони обговорили українську формулу миру.

При цьому Дзуппі в серпні минулого року наголошував, що Євросоюз робить "надто мало", щоб війна Росії проти України завершилася. За його словами, блок має підтримувати мирні ініціативи.