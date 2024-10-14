У Португалії запровадять гуманітарні візи

Парламент Португалії схвалив законопроєкт про створення гуманітарної візи, пише місцеве видання Correio da Manhã.

Повідомляється, що документ дасть змогу людям, яких переслідують на батьківщині, отримати спеціальну візу в Португалію, щоб, приїхавши, попросити в ній політичного притулку. Наразі це можна зробити за туристичною візою, яку потрібно отримувати в країні громадянства або в іншій - за наявності посвідки на проживання.

Процедуру видачі гуманітарних віз тепер розроблять у парламентському комітеті з конституційних питань. Партія "Ліберальна ініціатива", яка підготувала законопроєкт, хоче домогтися, щоб гуманітарну візу можна було отримувати в португальському посольстві в будь-якій країні, а не їхати на батьківщину "з усіма наслідками, що випливають із цього, ризиками".

Зазначається, що на візу, зокрема, зможуть розраховувати росіяни, яких переслідують із "політичних мотивів", зазначають португальські депутати.