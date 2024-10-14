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У Португалії запровадять гуманітарні візи
17:34 14.10.2024 |
Парламент Португалії схвалив законопроєкт про створення гуманітарної візи, пише місцеве видання Correio da Manhã.
Повідомляється, що документ дасть змогу людям, яких переслідують на батьківщині, отримати спеціальну візу в Португалію, щоб, приїхавши, попросити в ній політичного притулку. Наразі це можна зробити за туристичною візою, яку потрібно отримувати в країні громадянства або в іншій - за наявності посвідки на проживання.
Процедуру видачі гуманітарних віз тепер розроблять у парламентському комітеті з конституційних питань. Партія "Ліберальна ініціатива", яка підготувала законопроєкт, хоче домогтися, щоб гуманітарну візу можна було отримувати в португальському посольстві в будь-якій країні, а не їхати на батьківщину "з усіма наслідками, що випливають із цього, ризиками".
Зазначається, що на візу, зокрема, зможуть розраховувати росіяни, яких переслідують із "політичних мотивів", зазначають португальські депутати.
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