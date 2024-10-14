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ЄС продовжив на рік санкції за застосування хімічної зброї
16:34 14.10.2024 |
У понеділок Рада ЄС продовжила застосування обмежувальних заходів проти розповсюдження та використання хімічної зброї, накладених на 25 фізичних та 3 юридичних осіб, ще на один рік, до 16 жовтня 2025 року.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі Ради ЄС.
Зазначені особи підлягають замороженню активів, а фізичним та юридичним особам ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси. Крім того, фізичним особам, включеним до списку, заборонено в'їзд до ЄС.
Режим санкцій має на меті сприяти зусиллям ЄС у протидії розповсюдженню та застосуванню хімічної зброї, а також підтримати виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.
22 березня 2018 року Європейська Рада підтвердила, що застосування хімічної зброї, включаючи використання будь-яких токсичних хімічних речовин як зброї за будь-яких обставин, є абсолютно неприйнятним, має систематично і жорстко засуджуватися і становить загрозу безпеці для всіх.
15 жовтня 2018 року Рада ухвалила правові рамки для обмежувальних заходів проти розповсюдження і застосування хімічної зброї. Наразі ці рамки діють до 16 жовтня 2026 року.
"ЄС уважно стежить за розвитком подій у цій сфері і може прийняти рішення про продовження санкцій та внесення змін до переліку фізичних та юридичних осіб, якщо його цілі не будуть досягнуті", - йдеться у повідомленні.
Також Рада ЄС у понеділок офіційно затвердила обмежувальні заходи проти семи фізичних і семи юридичних осіб у зв'язку з передачею Іраном балістичних ракет, а також безпілотників Росії.
Нагадаємо, у вівторок, 8 жовтня, Британія запровадила санкції проти трьох російських установ та однієї фізичної особи у зв'язку застосуванням російськими військовими хімічної зброї проти України.
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