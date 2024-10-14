Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС продовжив на рік санкції за застосування хімічної зброї

 

У понеділок Рада ЄС продовжила застосування обмежувальних заходів проти розповсюдження та використання хімічної зброї, накладених на 25 фізичних та 3 юридичних осіб, ще на один рік, до 16 жовтня 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Зазначені особи підлягають замороженню активів, а фізичним та юридичним особам ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси. Крім того, фізичним особам, включеним до списку, заборонено в'їзд до ЄС.

Режим санкцій має на меті сприяти зусиллям ЄС у протидії розповсюдженню та застосуванню хімічної зброї, а також підтримати виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

22 березня 2018 року Європейська Рада підтвердила, що застосування хімічної зброї, включаючи використання будь-яких токсичних хімічних речовин як зброї за будь-яких обставин, є абсолютно неприйнятним, має систематично і жорстко засуджуватися і становить загрозу безпеці для всіх.

15 жовтня 2018 року Рада ухвалила правові рамки для обмежувальних заходів проти розповсюдження і застосування хімічної зброї. Наразі ці рамки діють до 16 жовтня 2026 року.

"ЄС уважно стежить за розвитком подій у цій сфері і може прийняти рішення про продовження санкцій та внесення змін до переліку фізичних та юридичних осіб, якщо його цілі не будуть досягнуті", - йдеться у повідомленні.

Також Рада ЄС у понеділок офіційно затвердила обмежувальні заходи проти семи фізичних і семи юридичних осіб у зв'язку з передачею Іраном балістичних ракет, а також безпілотників Росії.

Нагадаємо, у вівторок, 8 жовтня, Британія запровадила санкції проти трьох російських установ та однієї фізичної особи у зв'язку застосуванням російськими військовими хімічної зброї проти України.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1891
  0,0181
 0,04
EUR
 1
 45,0238
  0,0239
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8478  0,04 0,10 41,5057  0,01 0,01
EUR 44,8804  0,06 0,14 45,6017  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2025  0,00 0,01 41,2175  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес