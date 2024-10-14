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Німецький уряд підтвердив візит Байдена цього тижня
16:31 14.10.2024 |
Речник німецького уряду Вольфганг Бюхнер підтвердив, що президент США Джо Байден має приїхати до Німеччини наприкінці тижня.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.
За словами речника, уряд Німеччини перебуває в тісній консультації з урядом США щодо деталей візиту. Він поки що не зміг надати жодних подробиць.
Державний візит з усіма протокольними почестями був запланований на кінець минулого тижня, але Байден скасував його в найкоротші терміни через ураган у США. Як наслідок, саміт на підтримку України на американській авіабазі в Рамштайні також був скасований.
Згідно з оприлюдненою раніше у ЗМІ інформацією, президент США Джо Байден планує у четвер прибути до Німеччини з візитом, який раніше був відкладений через ураган "Мілтон".
При цьому, як зазначено, програма візиту американського президента буде значно скорочена і обмежена лише одним днем - п'ятницею, 18 жовтня.
Також ЗМІ повідомили, що засідання Контактної групи з питань оборони України під час цього візиту Байдена не відбудеться.
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