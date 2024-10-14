США поширюють санкції на «тіньовий» флот іранських нафтових танкерів

11 жовтня США поширили санкції проти нафтового й нафтохімічного секторів Ірану у відповідь на ракетний удар Ірану по Ізраїлю, повідомила адміністрація президента Джо Байдена.

Цей крок США додає нафту й нафтохімію до виконавчого указу, який спрямований на ключові сектори економіки Ірану з метою завадити уряду у фінансуванні його ядерної й ракетної програм.

«Сьогодні нові позначення також включають заходи проти «тіньового» флоту, який доставляє нелегальну нафту з Ірану покупцям по всьому світу, - сказав Джейк Салліван, радник з національної безпеки. - Ці заходи допоможуть ще більше позбавити Іран фінансових ресурсів, які використовуються для підтримки його ракетних програм і надання підтримки терористичним групам, які загрожують Сполученим Штатам, їх союзникам і партнерам».

Ізраїль обіцяє відповісти на ракетну атаку Ірану 1 жовтня, здійснену у відповідь на ізраїльські удари в Лівані й Газі та вбивство лідера ХАМАС в Ірані.

Міністерство фінансів США тепер може «накласти санкції на будь-яку особу, яка має намір працювати в нафтовому й нафтохімічному секторах іранської економіки», йдеться у заяві.

Байден заявив, що Ізраїль повинен шукати альтернативи атаці на нафтові родовища Ірану. Країни Перської затоки схиляють Вашингтон до того, щоб зупинити Ізраїль від нападу на нафтові об'єкти, оскільки вони стурбовані тим, що їхні власні об'єкти можуть потрапити під вогонь з боку проксі-серверів Тегерана в разі ескалації конфлікту, повідомили Reuters три джерела у Перській затоці.

Міністерство фінансів також повідомило, що визначило 16 організацій і ідентифікувало 17 суден як заблоковану власність, посилаючись на їхню причетність до постачання нафти й нафтохімічних продуктів на підтримку Національної іранської нафтової компанії.

Одночасно Держдепартамент вжив заходів, щоб перервати грошові потоки в іранські збройові програми й підтримку «проксітерористів і партнерів».

Він наклав санкції на шість організацій, залучених до торгівлі нафтою в Тегерані, й визначив шість кораблів як заблоковану власність.

Експорт нафти з Ірану зріс під час правління Байдена, оскільки Ірану вдалося уникнути санкцій і оскільки Китай став головним покупцем нафти в Ірані.

Консалтингова компанія Eurasia Group заявила 11 жовтня, що США можуть скоротити експорт нафти з Ірану через більш суворе застосування раніше запроваджених санкцій, наприклад, через супутникове зображення для суворішого моніторингу танкерів, які вимкнули транспондери.

США також можуть чинити тиск на такі країни, як Малайзія, Сингапур і Об'єднані Арабські Емірати, щоб вони підтримали правоохоронні заходи. Але такий підхід «вимагав би сильного дипломатичного тиску на двох партнерів, Малайзію й ОАЕ, які обидва не бажають підтримувати зусилля на користь Ізраїлю», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що посилення санкцій, ймовірно, вимагатиме націлювання на китайські фірми, які постачають іранську нафту, оскільки Китай купує майже 90% експорту сирої нафти з Ірану.