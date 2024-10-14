ЄС запровадив санкції за постачання Іраном ракет Росії: хто у списку

Рада ЄС у понеділок офіційно затвердила обмежувальні заходи проти семи фізичних і семи юридичних осіб у зв'язку з передачею Іраном балістичних ракет, а також безпілотників Росії.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Перелік підсанкційних осіб охоплює фізичних і юридичних осіб, відповідальних за розробку і передачу Росії БПЛА та ракет і пов'язаних з ними технологій для підтримки загарбницької війни РФ проти України, а також за передачу цієї зброї бойовим групам і організаціям, що підривають мир і безпеку на Близькому Сході.

До санкційного списку увійшли три іранські авіакомпанії, Saha Airlines, Mahan Air та Iran Air, та дві фірми, що займаються закупівлями. Вони відповідальні за постачання через транснаціональні закупівельні мережі БПЛА іранського виробництва та пов'язаних з ними компонентів і технологій до Росії.

До переліку також потрапили дві компанії, що займаються виробництвом палива, яке використовується для запуску ракет і ракетних снарядів.

Крім того, Рада ЄС вирішила запровадити обмежувальні заходи проти заступника міністра оборони Ірану Сейєда Хамзе Галандарі, високопосадовців однієї з гілок Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) "Кудс", Центрального штабу КВІР "Хатам аль-Анбія" та Космічного управління аерокосмічних сил КВІР, а також керівників компаній "Іранська авіабудівна промисловість" (HESA) та "Організація аерокосмічної промисловості" (AIO).

Проти цих осіб буде застосовано заморожування активів і заборону на в'їзд до Європейського Союзу.

Крім того, забороняється надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, фізичним чи юридичним особам, організаціям або органам, включеним до переліку, або на їхню користь.

Відповідні правові акти були опубліковані в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Європейський Союз раніше кілька разів застерігав Іран від передачі Росії балістичних ракет і заявляв, що розглядає цей крок як порушення табу.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі напередодні засудив заплановані санкції ЄС. Він сказав, що Іран не надавав Росії балістичних ракет.

4 жовтня агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС готується до запровадження пакета санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет, яке США офіційно підтвердили 10 вересня.