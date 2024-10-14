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Туреччина отримала «зелене світло» на закупівлю винищувачів Eurofighter
13:55 14.10.2024 |
Туреччина отримала від Німеччини "зелене світло" на закупівлі винищувачів Eurofighter. Наразі для подальших перемовин до країни прибула технічна делегація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Видання зауважило, що Німеччина, яка тривалий час перешкоджала продажу зброї та військового обладнання Туреччині, останніми днями пом'якшила своє ставлення.
Таким чином наразі Туреччина почала перемовини про закупівлю 40 бойових літаків Eurofighter Typoon. Для цього до країни прибула технічна делегація у складі експертів з Англії, Італії, Іспанії та Німеччини, які входять до складу консорціуму Eurofighter.
Під час переговорів, які триватимуть приблизно три тижні, обговорюється багато технічних питань, зокрема етапи процесу закупівлі бойових літаків, як здійснюватиметься навчання особового складу та як реалізовуватимуться програми технічного обслуговування.
Якщо після переговорів Німеччина схвалить продаж, Туреччина придбає 24 винищувачі Eurofighter на першому етапі. Пізніше це число буде доведено до 40.
Зауважимо, що закупівля Eurofighter вважається найбільш слушним рішенням у період, поки на озброєння не надійде KAAN, який називають національним бойовим літаком, і бойові літаки F-16 Block 70.
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