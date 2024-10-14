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В Угорщині лідеру опозиційної партії виписали мільйонний штраф за критику Орбана
12:36 14.10.2024 |
Спікер парламенту Угорщини Ласло Кьовер оштрафував лідера опозиційної партії "Демократична коаліція" Ференца Дюрчаня на 14 мільйонів форинтів (майже 35 тисяч євро) за критику прем'єра Віктора Орбана в сесійній залі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.
Позаминулого тижня у виступі перед початком парламентського засідання Дюрчань сказав, що Орбан "продав власну честь, він остаточно продав честь своєї країни, він продав незалежність і автономію своєї країни".
"Сьогодні Угорщина має зрадницький уряд і зрадницького прем'єр-міністра", - додав опозиційний політик.
Тоді це викликало бурхливий обмін думками між Кьовером і Дюрчанем, у результаті чого спікер парламенту забрав слово в опозиціонера й наказав йому сісти на місце.
Лідер "Демократичної коаліції" заявив, що мільйонний штраф багато що говорить про угорський парламентаризм і Ласло Кьовера, а також пообіцяв оскаржити штраф аж до Європейського суду з прав людини.
Минулого тижня угорський опозиційний активіст із "Демократичної коаліції" спробував зірвати пресконференцію Орбана в Європарламенті, перервавши її вигуками "Продав країну Путіну та Сі Цзіньпіну".
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