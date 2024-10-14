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Заступник Блінкена відвідає Південну Корею для обговорення загроз від КНДР
11:47 14.10.2024 |
Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл незабаром здійснить візит до Південної Кореї. На зустрічі високого рівня відбудеться, зокрема, обговорення регіональних і глобальних викликів, включаючи загрози з боку КНДР.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.
Зазначається, що заступник керівника американської дипломатії Ентоні Блінкена у Сеулі зустрінеться з низкою високопоставлених посадовців Південної Кореї.
На цій зустрічі сторони обговорять "двосторонню співпрацю для сприяння безпеці та процвітанню Індійсько-Тихоокеанського регіону, а також спільні регіональні та глобальні виклики, включаючи наші спільні занепокоєння щодо провокацій КНДР на Корейському півострові".
Також Кемпбелл у Сеулі візьме участь у тристоронній зустрічі заступників міністра закордонних справ США, Південної Кореї та Японії.
У Держдепі США заявили, що дана зустріч покликана "розвинути дискусії" щодо тристороннього співробітництва, які відбулися під час їх першої зустрічі у Вашингтоні у травні.
"Діалог буде зосереджений на ряді регіональних і глобальних викликів, включаючи загрози з боку Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), важливість дотримання міжнародного права в Південно-Китайському морі та інші теми, пов'язані з регіональним і глобальним миром і безпеки", - передали в американському відомстві.
Крім того, заступник Держсекретаря Штатів відвідає Японію, де обговорить з високопосадовцями країни "спільні зусилля щодо протистояння регіональним загрозам безпеці, а також співпрацю навколо спільного виробництва оборонних технологій, які сприятимуть подальшому посиленню можливостей стримування в регіоні"
У Держдепі США уточнили, що візит посадовця до Японії та Південної Кореї планується на 15-17 жовтня.
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