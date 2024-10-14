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АНАЛІТИКА

Заступник Блінкена відвідає Південну Корею для обговорення загроз від КНДР

 

Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл незабаром здійснить візит до Південної Кореї. На зустрічі високого рівня відбудеться, зокрема, обговорення регіональних і глобальних викликів, включаючи загрози з боку КНДР.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Зазначається, що заступник керівника американської дипломатії Ентоні Блінкена у Сеулі зустрінеться з низкою високопоставлених посадовців Південної Кореї.

На цій зустрічі сторони обговорять "двосторонню співпрацю для сприяння безпеці та процвітанню Індійсько-Тихоокеанського регіону, а також спільні регіональні та глобальні виклики, включаючи наші спільні занепокоєння щодо провокацій КНДР на Корейському півострові".

Також Кемпбелл у Сеулі візьме участь у тристоронній зустрічі заступників міністра закордонних справ США, Південної Кореї та Японії.

У Держдепі США заявили, що дана зустріч покликана "розвинути дискусії" щодо тристороннього співробітництва, які відбулися під час їх першої зустрічі у Вашингтоні у травні.

"Діалог буде зосереджений на ряді регіональних і глобальних викликів, включаючи загрози з боку Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), важливість дотримання міжнародного права в Південно-Китайському морі та інші теми, пов'язані з регіональним і глобальним миром і безпеки", - передали в американському відомстві.

Крім того, заступник Держсекретаря Штатів відвідає Японію, де обговорить з високопосадовцями країни "спільні зусилля щодо протистояння регіональним загрозам безпеці, а також співпрацю навколо спільного виробництва оборонних технологій, які сприятимуть подальшому посиленню можливостей стримування в регіоні"

У Держдепі США уточнили, що візит посадовця до Японії та Південної Кореї планується на 15-17 жовтня.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Корея
 

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