Фінансові новини
- |
- 14.10.24
- |
- 18:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Хезболла» використовує миротворців ООН як "живий щит", їх необхідно вивести із зони бойових дій на півдні Лівану
10:55 14.10.2024 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав ООН вивести своїх миротворців (UNIFIL) із районів бойових дій Лівану, передає The Times of Israel. Зазначається, що Нетаньягу звернувся з цим проханням до генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша.
"Пора вивести Тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) з опорних пунктів "Хезболли" з районів бойових дій. Містере Генеральний секретарю, приберіть сили UNIFIL подалі від небезпеки. Це має бути зроблено просто зараз, негайно", - звернувся Нетаньягу до генсекретаря ООН.
Нетаньягу заявив, що європейські лідери мають критикувати Хезболлу, а не Ізраїль, за використання миротворців ООН (UNIFIL) як "живого щита".
"Ваша відмова евакуювати солдатів UNIFIL робить їх заручниками Хезболли. Це ставить під загрозу як їх, так і життя наших солдатів", - сказав прем'єр-міністр Ізраїлю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна виграє $130 млн на рік від зниження МВФ комісій
|Рівень довіри до Зеленського стабілізувався на рівні 59% - КМІС
|ЗМІ: «Рамштайн» на рівні лідерів не збереться під час найближчого візиту Байдена
|Німеччина з трьома союзниками готує для України пакет зброї на 1,4 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Португалії запровадять гуманітарні візи
|FT: Західні компанії збільшують виробництво снарядів, але все ще недостатньо. Є вузькі місця
|У Німеччині фіксують зростання активності спецслужб Росії
|ЄС продовжив на рік санкції за застосування хімічної зброї
|Німецький уряд підтвердив візит Байдена цього тижня
|Санкції працюють: Інвестори з «дружніх» Росії країн почали активно розпродавати російські акції
|Світовий попит на сталь у 2024 р. знизиться на 0,9%, у 2025-му зросте на 1,2% - оновлений прогноз Worldsteel
Бізнес
|Компанія Venus Aerospace розробляє літак Stargazer, який здатний розвивати швидкість понад 7,300 км/год
|Бразилія розблокувала соцмережу Х. Маск пішов на поступки та заплатив штраф
|У США позиваються до TikTok через шкоду психічному здоров'ю підлітків
|Представлено Dimensity 9400: новий чип MediaTek для флагманських смартфонів та планшетів
|«Лабораторія Касперського» втратила доступ до Google Play через американські обмеження
|Renault створила водневий універсал з акумуляторною батареєю
|Foxconn будує найбільший у світі завод із випуску чипів Nvidia GB200: «Попит надзвичайно високий»