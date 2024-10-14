Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав ООН вивести своїх миротворців (UNIFIL) із районів бойових дій Лівану, передає The Times of Israel. Зазначається, що Нетаньягу звернувся з цим проханням до генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша.

"Пора вивести Тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) з опорних пунктів "Хезболли" з районів бойових дій. Містере Генеральний секретарю, приберіть сили UNIFIL подалі від небезпеки. Це має бути зроблено просто зараз, негайно", - звернувся Нетаньягу до генсекретаря ООН.

Нетаньягу заявив, що європейські лідери мають критикувати Хезболлу, а не Ізраїль, за використання миротворців ООН (UNIFIL) як "живого щита".

"Ваша відмова евакуювати солдатів UNIFIL робить їх заручниками Хезболли. Це ставить під загрозу як їх, так і життя наших солдатів", - сказав прем'єр-міністр Ізраїлю.