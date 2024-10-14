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Вибори у США: Гарріс почала втрачати ініціативу перед Трампом, - The Hill
10:19 14.10.2024 |
В Сполучених Штатах кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп покращує шанси на перемогу, натомість демократка Камала Гарріс втрачає перевагу над суперником.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Видання зазначає, що Гарріс має реальні шанси стати наступним президентом. Однак та невелика перевага, яку вона мала після потужного старту своєї кампанії, зокрема безперешкодне проведення Національного з'їзду Демократичної партії та потужний виступ на дебатах проти Трампа у вересні, майже зникла.
Згідно з результатами опитування, проведеного на замовлення The Hill та Decision Desk HQ, станом на день п'ятниці 11 жовтня, Гарріс набирає 51%, в той час, як ще наприкінці вересня її шанси коливалися на рівні 56%.
Крім того, Трамп лідирує у п'яти з семи ключових штатів, які дають вирішальну перемогу, а Гарріс - лише у двох. При тому, що на початку жовтня Гарріс мала перевагу 4-3.
Натомість видання попереджає, що ці зміни в рейтингах не обов'язково свідчать про реальне зниження шансів Гарріс на перемогу, адже розрив між кандидатами від початку був не надто великий.
The Hill повідомляє, що зміни на один-два відсотки можуть бути статистичним "шумом", а не доказом реальних змін. На це впливає низка факторів.
По-перше, опитування можуть просто помилятися, і важливі питання - аборти для Гарріс, імміграція для Трампа - можуть призвести до більшої явки виборців за будь-якого з кандидатів, ніж прогнозують соціологи.
По-друге, зрушення на один-два відсоткових пункти, навіть у середніх показниках опитувань, можуть бути статистичним "шумом", а не реальним свідченням руху.
По-третє, опитування дають лише моментальну оцінку ситуації, і ще є час для нових подій, які можуть вплинути на рейтинги.
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