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У Польщі запрацює база ПРО, що ймовірно збиватиме і ракети РФ
09:54 14.10.2024 |
Найближчими тижнями у польському селі Редзіково запрацює база протиракетного щита. Вона буде збивати також російські ракети, що летять на Польщу.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
"Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетного щита в Редзіково біля Пака (Поморське воєводство). Це база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами" - зазначив він.
Сікорський підкреслив, що вів переговори про те, "щоб ракети ППО могли збивати також російські ракети, які летять на Польщу, а не лише іранські, які летять на США".
"Наші опоненти звинувачували нас у тому, що ми знищили проект бази, тим часом вона вже є і буде урочисто відкрита найближчим часом", - сказав очільник МЗС.
База протиракетної оборони в Польщі
Будівництво американської бази протиракетної оборони в польському селищі Редзіково почалося у 2016 році. Її планували здати в експлуатацію у 2018 році, але спорудження об'єкта затягнулося.
Влітку 2021 році американські військові почали встановлення на базі систем озброєнь ПРО. Було протестовано роботу радара SPY-1D (V) та системи управління вогнем (FCS).
У висновках саміту НАТО в липні 2024 року у Вашингтоні було задекларовано оперативну готовність ракетної бази в Редзіково. Ця база є частиною американського європейського поетапного адаптивного підходу (EPAA), який є внеском США в інтегровану систему протиповітряної і протиракетної оборони НАТО.
Раніше до польського Сейму було внесено проект закону, що передбачає виявлення російських ракет і дронів із пожежних та мобільних веж.
Наприкінці березня цього року під час масштабного обстрілу України, одна з російських ракет тимчасово залетіла в повітряний простір Польщі. Однак польські військові її не збили.
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