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У США попередньо оцінили збитки від урагану «Мілтон» у 50 мільярдів доларів
08:38 14.10.2024 |
Збитки, завдані ураганом "Мілтон" у штаті Флорида, оцінюються приблизно в $50 млрд. Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу, інформує пресслужба Білого дому.
За словами Байдена, "Мілтон" став третім великим ураганом, який налетів на Флориду за останні три місяці, залишивши понад 3 млн осіб без електропостачання. Завдяки зусиллям 50 000 енергетиків з 43 штатів та Канади вже вдалося відновити електрику для одного мільйона споживачів.
Протягом останніх днів президент Байден підтримував контакт із представниками місцевої влади, зокрема мерами та керівниками округів від Північної Кароліни до Флориди.
Основна увага зараз приділяється відновленню електропостачання та очищенню територій від сміття у постраждалих регіонах.
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