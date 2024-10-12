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Понад 50 британських компаній порушили нафтові санкції проти Росії — ВВС
23:47 11.10.2024 |
Міністерство фінансів Великої Британії з грудня 2022 року розпочало розслідування щодо 52 британських компаній за підозрою у порушенні російських нафтових санкцій. Про це пише ВВС з посиланням на дані, отримані на журналістський запит.
Станом на серпень 2024 року 37 з цих розслідувань були активні, а 15 завершені.
Назви цих компаній не розкривають, але передбачається, що деякі з них займаються морським страхуванням.
У ВВС звертають увагу, що навіть після завершення розслідування, порушників так і не було оштрафовано або застосовано інші види покарань. У британському Мінфіні пояснюють це складністю подібних проваджень, зазначають у ВВС.
"У Великій Британії судові переслідування здійснюються неефективно. Схоже, що тут існує як проблема ресурсів, так і проблема культури, коли йдеться про переслідування людей за економічні злочини або ухилення від санкцій", - прокоментував ВВС Вільям Браудер, який очолює Глобальну кампанію за справедливість у справі Магнітського.
Санкції, запроваджені Великою Британією та іншими країнами, забороняють компаніям сприяти транспортуванню російської нафти, що продається за ціною понад $60 за барель.
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