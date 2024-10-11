Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Наслідки санкцій. Казахстанська біржа KASE розірвала взаємовідносини з Мосбіржею

 

Московська біржа (MOEX), яка потрапила під санкції Мінфіну США у червні 2024 року, вийшла зі складу акціонерів Казахстанської фондової біржі (KASE). Про це повідомила пресслужба KASE.

Московська біржа володіла 13,1% у KASE.

З 11 жовтня у списку акціонерів її замінили "дочки" закритих інвестиційних фондів Нігелла (8,5%) і Левкой (4,6%). За інформацією Forbes Казахстан, MOEX самостійно вибрала компанії, яким передала свій пакет.

Найбільшими акціонерами Казахстанської біржі залишилися Національний банк Казахстану (47%) і банківська група Halyk (9,3%).

"Казахстанська фондова біржа повідомляє про припинення взаємовідносин із MOEX, які ґрунтувалися на угоді про стратегічну співпрацю, підписаній біржами 10 жовтня 2018 року, та пов'язаних із нею угодах", - заявили в KASE.

Також стало відомо, що з 30 вересня зі складу ради директорів KASE вийшов представник MOEX Володимир Крекотень.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2072
  0,0138
 0,03
EUR
 1
 45,0477
  0,0797
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8885  0,02 0,04 41,5000  0,02 0,04
EUR 44,9423  0,07 0,16 45,6185  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,02 0,04 41,2150  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес