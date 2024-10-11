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АНАЛІТИКА

У ЄС трохи зросла кількість українських біженців. Де мешкає найбільше українців

 

Станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах, свідчать дані Євростату.

Зокрема, найбільшу кількість біженців з України, які оформили статус тимчасового захисту, зареєстрували у Німеччині (1,12млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС), Польщі (975,19 тис.; 23,4%) та Чехії (376,88 тис.; 9,1%).

У серпні кількість біженців з України з тимчасовим захистом найбільше зросла у Німеччині (на 11 730; +1,1%), Чехії (на 7 275 тис.; 2%) та Румунії ( на 3 050, 1,8%). Водночас кількість осіб з таким статусом зменшилася лише у трьох країнах ЄС: Польщі (на 1 015 тис.; -0,1%), Франції (на 680 осіб; -1,1%) та Люксембурзі ( на 10, -0,3%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (34,6), Литві (27,6) і Польщі (26,6), тоді як відповідний показник в середньому по ЄС становив 9,3 на тис. осіб.

Станом на 31 серпня громадяни України становили понад 98,3% тих, хто отримав тимчасовий захист.

У гендерному вимірі дорослі жінки становили майже половину (45,1%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС, діти - майже третину (32,3%), а дорослі чоловіки - трохи більше п'ятої частини (22,6%) від їх загальної кількості.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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