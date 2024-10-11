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Rheinmetall розробив новий 120-мм танковий снаряд eKE, який пробиває найсучаснішу броню
11:57 11.10.2024 |
Боєприпас отримав назву KE2020Neo або eKE (Enhanced Kinetic Energy) і має високу кінетичну енергію, що дає йому змогу пробивати найсучаснішу броньовану техніку.
Основні особливості KE2020Neo:
* високоміцний вольфрамовий сердечник, який значно підвищує пробивну силу снаряда;
* пробиває захист, який раніше вважався невразливим;
* підходить для використання в основних бойових танках НАТО, включно з Leopard 2, M1 Abrams і британським Challenger 3.
Снаряд KE2020Neo пройшов випробування і Rheinmetall підтверджує, що отримала замовлення від німецьких і британських збройних сил на кваліфікаційну партію боєприпасів. Контракт було підписано ще у 2020 році, його сума не розкривається.
Нові боєприпаси стануть важливим кроком у посиленні можливостей танків НАТО, забезпечуючи їм перевагу на полі бою.
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