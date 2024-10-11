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АНАЛІТИКА

Rheinmetall розробив новий 120-мм танковий снаряд eKE, який пробиває найсучаснішу броню

 
Німецький оборонний концерн Rheinmetall повідомив про завершення розробки нового 120-мм бронебійного танкового снаряда.

Боєприпас отримав назву KE2020Neo або eKE (Enhanced Kinetic Energy) і має високу кінетичну енергію, що дає йому змогу пробивати найсучаснішу броньовану техніку.

Основні особливості KE2020Neo:

* високоміцний вольфрамовий сердечник, який значно підвищує пробивну силу снаряда;

* пробиває захист, який раніше вважався невразливим;

* підходить для використання в основних бойових танках НАТО, включно з Leopard 2, M1 Abrams і британським Challenger 3.

Снаряд KE2020Neo пройшов випробування і Rheinmetall підтверджує, що отримала замовлення від німецьких і британських збройних сил на кваліфікаційну партію боєприпасів. Контракт було підписано ще у 2020 році, його сума не розкривається.

Нові боєприпаси стануть важливим кроком у посиленні можливостей танків НАТО, забезпечуючи їм перевагу на полі бою.
За матеріалами: gagadget.com
 

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