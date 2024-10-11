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ЗМІ: Проросійські хакери вже четвертий день атакують Бельгію
23:50 10.10.2024 |
Бельгія впродовж чотирьох днів зазнає масштабних кібаратак, організованих проросійськими хакерами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VRT.
У четвер, 10 жовтня, угруповання, відоме як NoName057, здійснило кібератаки на кілька урядових сайтів Бельгії.
Як проінформувало видання, були виведені з ладу сайти бельгійської банківської федерації Febelfin, міністерства економіки та порту Антверпен-Зебрюгге.
Також було атаковано сайт бельгійського центру кібербезпеки.
Припускають, що атаки могли спровокувати наміри Бельгії придбати САУ Caesar для України, і метою зловмисників не було викрадення інформації.
Нещодавно стало відомо, що уряд Бельгії розгляне пропозицію про придбання та передання Україні трьох самохідних артилерійських установок Caesar на суму 12 млн євро.
На додачу Бельгія також приєдналася до чеської ініціативи щодо надання Києву артилерійських боєприпасів і виділила на неї 200 мільйонів євро.
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