Угорщина відновила постачання російської нафти «дружбою», - Сійярто





Угорщина відновила постачання російської нафти на свої НПЗ нафтопроводом «дружба» в повному обсязі, повідомило агентство «інтерфакс» із посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

«Постачання нафти відновлено. Ми змінили контракт і тепер беремо нафту на кордоні білорусії й України», - сказав він.

«лукойл», найбільший постачальник сировини на НПЗ угорської MOL в Угорщині й Словаччині, наприкінці червня був змушений припинити відвантаження через посилення санкцій України, які унеможливили транзит нафти компанії через територію країни.

Угоди, які MOL уклала для транспортування російської нафти через білорусь та Україну трубопроводом «дружба», відповідають усім правилам ЄС та України, сказав на початку вересня глава MOL Жолт Хернаді.

