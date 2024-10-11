Угорщина підписала меморандум з Газпромом: постачання газу в обхід України зросте

Угорщина підписала меморандум із Газпромом, який дасть змогу збільшити обсяги постачання російського газу. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Документ підписано у четвер, 10 жовтня, на полях Петербурзького міжнародного газового форуму.

"Подобається це чи ні, реальність така, що безпечне постачання природного газу в нашу країну неможливе без співпраці з Росією", - написав Сійярто у Facebook.

Угорщина отримує природний газ із Росії в обхід України трубопроводом "Турецький потік" у межах укладеного у 2021 році 15-річного контракту.

Крім того, з осені 2023 року діє додаткова угода, що дозволяє отримувати додаткові обсяги газу.

Нинішня угода передбачає використання трубопроводу "Турецький потік" на повну потужність - до 8,5 млрд кубометрів.

За словами Сійярто, імпорт Угорщиною російського газу за підсумками поточного року становитиме близько 6,7 млрд кубометрів.