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Угорщина підписала меморандум з Газпромом: постачання газу в обхід України зросте
23:04 10.10.2024 |
Угорщина підписала меморандум із Газпромом, який дасть змогу збільшити обсяги постачання російського газу. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
Документ підписано у четвер, 10 жовтня, на полях Петербурзького міжнародного газового форуму.
"Подобається це чи ні, реальність така, що безпечне постачання природного газу в нашу країну неможливе без співпраці з Росією", - написав Сійярто у Facebook.
Угорщина отримує природний газ із Росії в обхід України трубопроводом "Турецький потік" у межах укладеного у 2021 році 15-річного контракту.
Крім того, з осені 2023 року діє додаткова угода, що дозволяє отримувати додаткові обсяги газу.
Нинішня угода передбачає використання трубопроводу "Турецький потік" на повну потужність - до 8,5 млрд кубометрів.
За словами Сійярто, імпорт Угорщиною російського газу за підсумками поточного року становитиме близько 6,7 млрд кубометрів.
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