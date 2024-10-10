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Unilever повністю вийшла з Росії. Компанія завершила продаж російської «дочки»
17:24 10.10.2024 |
Британська компанія, що є одним зі світових лідерів на ринку харчових продуктів та товарів побутової хімії, Unilever завершила продаж своєї російської дочірньої компанії Arnest Group. Про це заявив гендиректор компанії Хайн Шумахер.
"Сьогодні Unilever завершила продаж своєї російської дочірньої компанії Arnest Group - російському виробнику парфумерії, косметики та товарів для дому", - зазначив Шумахер.
Активи компанії Unilever у Росії містять такі відомі бренди, як Lipton, Knorr, Dove, Axe та Rexona.
Зазначається, що продаж охоплює весь бізнес Unilever та чотири фабрики в Росії, а також бізнес у Білорусі.
"Протягом останнього року ми ретельно готували бізнес Unilever в Росії до потенційного продажу. Ця робота була дуже складною і передбачала відокремлення ІТ-платформ і ланцюжків постачань, а також міграцію брендів на кирилицю. Закінчення продажу завершує присутність Unilever в Росії", - резюмував гендиректор компанії.
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