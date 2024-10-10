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АНАЛІТИКА

НАТО з понеділка проведе щорічні ядерні навчання

 

НАТО розпочне свої щорічні ядерні навчання Steadfast Noon в понеділок.

Про це заявив у четвер генеральний секретар Альянсу Марк Рютте у Лондоні, повідомляє "Європейська правда".

Винищувачі F-35A і бомбардувальники B-52 будуть серед близько 60 літаків з 13 країн, які візьмуть участь у навчаннях.

"У непевному світі життєво важливо, щоб ми випробовували нашу оборону і зміцнювали її, щоб наші супротивники знали, що НАТО готовий і здатний відповісти на будь-яку загрозу", - сказав Рютте після зустрічей з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом України Володимиром Зеленським.

"Усі навчання будуть особливо зосереджені на Великій Британії, Північному морі, а також Бельгії та Нідерландах", - додав він.

Навчання не передбачають використання бойової зброї. Але близько 2000 військовослужбовців, які візьмуть участь у навчаннях, імітуватимуть місії, в яких військові літаки несуть американські ядерні боєголовки.

Навчання триватимуть близько двох тижнів.

Раніше Марк Рютте закликав не слухати ядерні погрози Росії та акцентував, що союзники зараз не бачать прямих ризиків застосування ядерної зброї.

У ЄС, коментуючи ядерні погрози Путіна, заявили, що це ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію Брюсселя щодо продовження підтримки України.

Російський лідер Владімір Путін перед цим заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.

 

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