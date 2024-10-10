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АНАЛІТИКА

Власники захоплених Росією літаків вимагають від страховиків $3 мільярди компенсації

 

Одне з найбільших у світі перестрахувальних агентств Swiss Re (Швейцарія) постало перед судом у Лондоні через захоплені Росією західні літаки, власники яких вимагають тепер відшкодування у страховиків розміром у 3 млрд дол. США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє швейцарське економічне видання "Finanz und Wirtschaft".

"Swiss Re разом з іншими страховиками має відповідати перед судом у Лондоні через фінансові питання щодо сотень літаків, що залишилися в Росії. Власники літаків вимагають від страховиків кілька мільярдів доларів компенсації за літаки, які залишилися після початку вторгнення російської армії в Україну", - йдеться у повідомленні.

Загалом позивачі вимагають понад 3 млрд дол. США за літаки та двигуни, які орендувалися російськими авіаперевізниками й зараз їм більше не доступні. Спочатку сума збитків у цій справі становила 4,7 млрд дол., але була зменшена у результаті переговорів з російськими компаніями. Йдеться про приблизно 500 захоплених у Росії літаків, головним чином Airbus і Boeing, вартістю близько 10-12 млрд дол.

Окрім Swiss Re, судові скарги стосуються ще понад 20 страховиків і перестрахувальників, серед яких AXA, Lloyd's of London, Chubb та AIG. З судових матеріалів випливає, що російські авіакомпанії були зобов'язані страхувати орендовані західні літаки в першу чергу на лондонському або міжнародному ринку. Якщо ж літак було застраховано у російського страховика, як, наприклад, Sogaz або Ingosstrakh, то страхове покриття мало бути оформлене у західних перестрахувальників, як, наприклад, Swiss Re - другого за величиною перестрахувального агентства у світі після Munich Re.

Судовий процес, який розпочався у Лондоні минулого тижня, має завершитися до Різдва.

Як повідомляв Укрінформ, після введених санкцій Заходу проти РФ внаслідок її масштабної агресії в Україні російські авіакомпанії не повернули з лізингу сотні літаків іноземного виробництва та продовжують їх експлуатувати попри заборони.
Ключові теги: Росія
 

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