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АНАЛІТИКА

Бразилія розблокувала соцмережу Х. Маск пішов на поступки та заплатив штраф

 

Суддя Верховного суду Бразилії Алешандрі ді Мораїс зняв заборону на роботу в країні соцмережі X (колишній Twitter), яка належить Ілону Маску.

Бразилія заблокувала соцмережу Х у серпні за відмову видалити облікові записи правих радикалів, звинувачених у поширенні дезінформації. У відповідь соцмережа закрила своє представництво в країні й заявила, що не підкорятиметься цензурі.

Повернути доступ вирішили після того, як соцмережа поступилася вимогам судді та почала блокувати акаунти.

Також суддя підтвердив, що соцмережа Х на вимогу влади Бразилії заплатила штраф у розмірі $5,1 млн і призначила офіційного керівника місцевого представництва.

Бразилія є для соцмережі Х шостим за величиною ринком у світі. Станом на квітень платформа в країні мала близько 21,5 млн користувачів.

За час заборони багато бразильських власників облікових записів у Х зареєструвалися на інших платформах, таких як мережа Bluesky і Threads. Також у країні різко зросла популярність VPN, що дозволяє обійти блокування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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