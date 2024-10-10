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Джеймі Даймон
Бразилія розблокувала соцмережу Х. Маск пішов на поступки та заплатив штраф
12:51 10.10.2024 |
Суддя Верховного суду Бразилії Алешандрі ді Мораїс зняв заборону на роботу в країні соцмережі X (колишній Twitter), яка належить Ілону Маску.
Бразилія заблокувала соцмережу Х у серпні за відмову видалити облікові записи правих радикалів, звинувачених у поширенні дезінформації. У відповідь соцмережа закрила своє представництво в країні й заявила, що не підкорятиметься цензурі.
Повернути доступ вирішили після того, як соцмережа поступилася вимогам судді та почала блокувати акаунти.
Також суддя підтвердив, що соцмережа Х на вимогу влади Бразилії заплатила штраф у розмірі $5,1 млн і призначила офіційного керівника місцевого представництва.
Бразилія є для соцмережі Х шостим за величиною ринком у світі. Станом на квітень платформа в країні мала близько 21,5 млн користувачів.
За час заборони багато бразильських власників облікових записів у Х зареєструвалися на інших платформах, таких як мережа Bluesky і Threads. Також у країні різко зросла популярність VPN, що дозволяє обійти блокування.
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