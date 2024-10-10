Влада США отримала можливість продати всі біткоїни у справі Silk Road

Верховний суд США відмовився розглядати позов компанії Battle Born Investments проти уряду щодо більш ніж 69 000 BTC, конфіскованих у справі маркетплейса в даркнеті Silk Road. Це дає американській владі можливість продати ці криптоактиви.

Battle Born Investments стверджувала, що має право власності на 69 370 BTC (близько $4,4 млрд) через заяву про банкрутство, подану після закриття Silk Road у 2013 році. Компанія звернулася до окружного суду з цього приводу у 2022 році, але програла.

Пізніше вона подала апеляцію, проте знову отримала відмову.

«У березні 2018 року компанія Battle Born Investments уклала угоду з довіреним управителем про купівлю всіх активів, з цього випливає, що біткоїни, витягнуті з гаманця "1HQ3", належали суб'єкту X. Відповідно, фірма стверджує, що є власником цих біткоїнів у зв'язку з угодою про купівлю всього майна банкрута», - йдеться в апеляції компанії.

На думку судді, компанія не змогла довести факт володіння криптоактивами. Після цього вона звернулася до Верховного суду, але той відмовився розглядати цю справу.

Фактично це дає владі право реалізувати заморожені криптоактиви, оскільки продаж було зупинено на час розгляду.

Нагадаємо, суд затвердив конфіскацію 69 370 BTC у справі Silk Road у грудні 2023 року. Ці активи було вилучено у зломщика маркетплейса Джеймса Чуна.

У квітні 2024 року з'явилася інформація про те, що влада почала переводити криптоактиви на платформу Coinbase Prime. Після цього було ще кілька великих траншів, останній з яких датовано кінцем липня 2024 року.

Деякі експерти висловили думку, що це необов'язково продаж біткоїнів, нібито Служба маршалів США переводить криптоактиви для зберігання. Однак юрист і фінансовий експерт Скотт Джонсон розвінчав це.



