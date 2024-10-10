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ЄС виділяє Молдові найбільший пакет фінансової підтримки у розмірі 1,8 млрд євро
12:20 10.10.2024 |
Європейська комісія ухвалила План зростання для Молдови на суму 1,8 мільярда євро, який підтримується Фондом реформ та зростання на період 2025-2027 років.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
План, який є найбільшим пакетом фінансової підтримки ЄС з моменту здобуття Молдовою незалежності, сприятиме розвитку економіки Молдови, наблизить країну до членства в ЄС через прискорення реформ і надасть значну фінансову допомогу, зазначили в ЄК.
План базується на трьох основних пунктах:
* збільшення фінансової допомоги протягом наступних трьох років через спеціальний Фонд реформ і зростання для Молдови, що ґрунтується на майбутній Програмі реформ і обговорених із Молдовою пріоритетних потребах в інвестиціях;
* розширення доступу до єдиного ринку Європейського союзу;
* підтримка соціально-економічних і фундаментальних реформ у Молдові.
"Європа твердо стоїть на боці Молдови - сьогодні і на кожному кроці на шляху до нашого Союзу. Ми можемо почати наближати молдовську економіку до нашої вже зараз", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка перебуває з візитом у Кишиневі.
В ході візиту вона представить пакет заходів підтримки, здатний подвоїти розмір економіки Молдови за десятиліття.
"Для цього ми інвестуємо в робочі місця, зростання, послуги та інфраструктуру - від нових лікарень у Бєльцях і Кагулі до дороги зі столиці до Одеси. Ми відкриваємо двері нашого єдиного ринку для молдавських компаній. І ми підтримуємо зусилля Молдови з проведення реформ", - підкреслила фон дер Ляєн.
Тепер Європейський парламент і Рада мають розглянути пропозицію Європейської комісії про створення Фонду зростання для Молдови.
Після її ухвалення Молдові буде запропоновано представити свою Програму реформ із зазначенням ключових соціально-економічних і фундаментальних реформ, які вона має намір провести.
20 жовтня у Молдові відбудеться референдум про вступ до Європейського Союзу. Він пройде разом із виборами президента, на яких Санду прагне переобратись на другий термін.
Чинна влада поєднала голосування за президента із референдумом, аби мобілізувати проєвропейського виборця, який зможе проголосувати і за переобрання Санду.
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