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АНАЛІТИКА

НАТО пропонують створити «банк» для "захисту від Трампа" колективної безпеки

 

Європі, Великій Британії та Україні необхідно терміново забезпечити "захист від Трампа" своєї колективної безпеки, створивши "банк НАТО" для підтримки витрат на оборону, йдеться у доповіді британських та німецьких аналітичних центрів.

У доповіді йдеться, що європейцям доведеться визнати реальність того, що якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах наступного місяця, він може швидко скоротити витрати США на оборону в Європі, спробувати нав'язати Україні мирну угоду, яка залишить частину її території в руках Росії, та навіть повністю вийти із НАТО.

Такі кроки матимуть величезні наслідки для обміну розвідданими та життєздатності статті 5 - найважливішого положення НАТО про колективну самооборону.

Доповідь підготовлена проектом "Нова дипломатія", консультантом якого є сер Девід Меннінг, колишній посол Великобританії у Вашингтоні, та Фондом Фрідріха Еберта, пов'язаним із Соціал-демократичною партією (СДП) канцлера Олафа Шольца.

Трамп заявив, що якщо він переможе на виборах у США, то скаже Україні, що їй доведеться укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним. Залишилося всього три місяці, щоб переконати його, що ціна миру, яку, ймовірно, вимагатиме Кремль, є неприйнятною, йдеться у звіті.

Щоб пом'якшити наслідки другого президентства Трампа, країни НАТО повинні підтримати створення союзної багатосторонньої кредитної установи на практиці банку НАТО, йдеться в документі. Це могло б "заощадити країнам мільйони на закупівлі необхідного обладнання, запропонувати низькі відсоткові ставки за кредитами членам альянсу та запровадити нову лінію фінансування з більш тривалими термінами погашення. Банк фінансуватиметься за рахунок початкових підписок членів НАТО в обмін на статутний капітал".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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