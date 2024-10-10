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АНАЛІТИКА

Китайський ЦБ запустив програму обсягом 500 млрд юанів для підтримки ринку акцій

 

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) запустив програму Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility (SFISF) обсягом 500 млрд юанів ($70,7 млрд), щоб забезпечити небанківським фінінститутам доступ до високоліквідних активів для купівлі акцій.

Програма є частиною загального пакета стимулів, анонсованого головою НБК Пань Гуншеном минулого місяця.

Як ідеться в повідомленні НБК, SFISF - це своповий механізм, який дасть змогу брокерам, фондам і страховим компаніям отримувати високоліквідні активи під заставу наявних у них бондів, ETF і акцій, що входять до складу фондового індексу CSI 300.

Обсяг програми може бути збільшено залежно від ринкових умов.

Заявки на участь у програмі НБК почав приймати з 10 жовтня.

Пань Гуншен, під час презентації цього механізму, заявив, що він "суттєво поліпшить можливості фінінститутів із залучення коштів і нарощування вкладень в акції".

Запуск SFISF, як очікується, підвищить стійкість китайського ринку капіталу і дасть змогу активніше задіяти небанківські фінінститути, зазначає видання China Securities Journal.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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