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Китайський ЦБ запустив програму обсягом 500 млрд юанів для підтримки ринку акцій
10:59 10.10.2024 |
Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) запустив програму Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility (SFISF) обсягом 500 млрд юанів ($70,7 млрд), щоб забезпечити небанківським фінінститутам доступ до високоліквідних активів для купівлі акцій.
Програма є частиною загального пакета стимулів, анонсованого головою НБК Пань Гуншеном минулого місяця.
Як ідеться в повідомленні НБК, SFISF - це своповий механізм, який дасть змогу брокерам, фондам і страховим компаніям отримувати високоліквідні активи під заставу наявних у них бондів, ETF і акцій, що входять до складу фондового індексу CSI 300.
Обсяг програми може бути збільшено залежно від ринкових умов.
Заявки на участь у програмі НБК почав приймати з 10 жовтня.
Пань Гуншен, під час презентації цього механізму, заявив, що він "суттєво поліпшить можливості фінінститутів із залучення коштів і нарощування вкладень в акції".
Запуск SFISF, як очікується, підвищить стійкість китайського ринку капіталу і дасть змогу активніше задіяти небанківські фінінститути, зазначає видання China Securities Journal.
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