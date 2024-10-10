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АНАЛІТИКА

Передвиборна кампанія Гарріс та афілійовані групи зібрали 1 млрд доларів, - Reuters

 

Президентська кампанія віце-президента США Камали Гарріс та пов'язані з нею політичні комітети зібрали 1 млрд доларів. Це сталося з того часу, як політик стала кандидатом від Демократичної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство пише, що відтоді, як 21 липня Гарріс стала кандидатом на пост глави держави замість президента США Джо Байдена, долари небаченими темпами потекли як до її передвиборчої кампанії, так і до афілійованих комітетів дій та Демократичної партії.

Так, віце-президент зібрала 25 млн доларів на день, коли її назвали кандидатом, і накопичила 500 млн доларів приблизно за місяць.

Тим часом колишній президент США і нині кандидат Дональд Трамп, а також Республіканська партія - зібрали 130 млн доларів у серпні. На кінець місяця вони залишили 295 млн доларів на балансі проти 404 млн доларів у Гарріс та демократів.

За даними нових опитувань Reuters та Ipsos, передвиборча гонка Гарріс і Трампа залишається напруженою. Відрив демократа в загальнонаціональному масштабі скорочується, а в багатьох штатах, що вагаються, результат гонки залишається невизначеним.

За словами джерела Reuters, отримана сума у Гарріс і демократів відображає ентузіазм спонсорів напередодні виборів 5 листопада і буде спрямована на рекламу, операції в штатах, що вагаються, і зміст персоналу.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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