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АНАЛІТИКА

У Росії призупинилося виробництво винищувачів Су-57. The Telegraph назвав причину

 

У Росії призупинилося виробництво винищувачів Су-57 "Felon". Всьому виною західні санкції, навіть попри можливість їх обходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"Очевидно, що російська військова промисловість сильно залежить від західних компонентів, зокрема в електроніці", - пояснює українська аналітична група Frontelligence Insight.

Як зазначає видання, санкції, запроваджені Заходом, "придушили" постачання цього критичного обладнання. У результаті "виробництво Су-57 опинилося під загрозою", підсумували в Frontelligence Insight.

Вивчаючи російські документи, Frontelligence Insight, виявила деякі з основних "вузьких місць", зокрема аттенюатор WA36 (електронний пристрій, який зменшує амплітуду або потужність сигналу без суттєвого спотворення його форми, - ред) і блоки живлення. Ці компоненти є частиною MPPU-50, німецького пристрою для калібрування системи зв'язку на Су-57.

Раніше "Сухой" міг легально імпортувати MPPU-50 і запчастини для MPPU-50, тепер він повинен незаконно купувати їх у третіх сторін.

"Враховуючи, що російське військове виробництво продовжувало збільшуватися у 2023 і 2024 роках, очевидно, що вони знаходять способи контрабанди ключових компонентів або закуповують китайські замінники, щоб підтримувати виробництво", - зазначає Frontelligence Insight.

Але нелегальний імпорт потребує часу, зусиль і грошей - і сповільнив темпи виробництва нових Су-57 і, ймовірно, збільшив вартість літака.

"Крім того, МіГ-35 став економічнішим, що також має велике значення", - додав співразмовник The Telegraph.

Аргументи проти Су-57 і відновлення виробництва старіших і простіших типів реактивних літаків "стають ще сильнішими зараз, коли російська промисловість намагається отримати важливі іноземні компоненти".

Падіння темпів поставок літаків Су-57

За підрахунками авторів статті, на озброєнні Росії залишилося трохи більше 30 Су-57, третина з них тестові моделі, потенційно позбавлені частини запланованої електроніки. Це "мізерна сила для авіації, яка розгортає близько тисячі винищувачів на передовій - і яка втратила сотню з них у боях в Україні з лютого 2022 року2.

"Вражаюче те, що темпи поставок нових Су-57, здається, впали - значно - між 2023 і 2024 роками. Зазвичай темпи поставок нових типів винищувачів збільшуються з року в рік для даного багаторічного замовлення, оскільки працівники набувають досвіду та економії", - пише видання.

Журналісти наголошують, що "Су-57 є винятком із цього правила".

"Очевидно, що за допомогою цілеспрямованих санкцій Сполучені Штати та їхні союзники притупили модернізацію російських ВКС", - констатують в статті.

Що відомо про Су-57

Су-57 здійснив перший політ у 2010 році. Протягом наступного десятиліття працівники компанії-виробника "Сухой" вручну побудували 10 тестових моделей. А в 2019 році Кремль підписав контракт на 76 серійних реактивних літаків, імовірно, приблизно по 50 млн доларів за екземпляр.

Російська фірма "Сухой" поставила перші 10 серійних Су-57 ВКС РФ у 2022 році та ще 11 - у 2023 році. А у 2024 році передано лише кілька додаткових літаків.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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