Прем'єр Японії розпустив парламент та оголосив дострокові вибори

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба розпустив Палату представників, що відкрило шлях до проведення загальних виборів 27 жовтня. Це рішення Ісіба ухвалив через вісім днів після вступу на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

"Я вирішив розпустити палату, щоб отримати пряму думку громадськості, тому що дуже важливо, щоб ми продовжували керувати урядом для захисту Японії та її народу", - заявив прем'єр.

Ісіба прагне отримати вотум довіри і підтвердити свою підтримку на тлі планів реформування правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП), заплямованої скандалами.

Офіційна передвиборча кампанія стартує 15 жовтня. Лідер опозиції, Єсіхіко Нода, звинуватив Ісібу у відволіканні уваги від корупційного скандалу, пов'язаного з таємним фінансуванням членів ЛДП. Однак Ісіба наголосив, що розпуск необхідний для захисту інтересів країни і народу.

Спостерігачі зазначають, що опозиція перебуває в роздробленому стані, що грає на руку правлячим партіям.

У серпні прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про свою відставку, відмовившись брати участь у вересневих виборах глави правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП). На його місце наприкінці вересня було обрано Сігера Ісіба, який згодом був затверджений парламентом як новий прем'єр-міністр країни.

З початку війни Японія надала Україні гранти та кредити на загальну суму 3,6 млрд доларів. Більше допомоги надали лише ЄС із 19,5 млрд доларів та США з 15,5 млрд доларів.