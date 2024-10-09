Повістки, відправлені поштою, мають надсилати рекомендованими листами з позначкою «Повістка ТЦК» - Кабмін

Кабінет Міністрів України постановою від 8 жовтня вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв'язку в частині відправлення повісток.

Відповідний документ розміщено на сайті уряду.

"Рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за вказаною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу). У разі відсутності адресата (одержувача) за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник об'єкта поштового зв'язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає в абонентську поштову скриньку повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", - ідеться в тексті документа.

Зазначається, що якщо протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв'язку адресат не з'явився для одержання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", працівник об'єкта поштового зв'язку робить відмітку "адресат відсутній за зазначеною адресою", що засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлює призначений оператор поштового зв'язку, та не пізніш як упродовж наступного робочого дня повертає такий лист відправнику.